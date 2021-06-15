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Общество15 июня 2021 16:52

Рост заболеваемости ковидом: где проще всего подцепить инфекцию в Саратове

Об этом рассказала Ольга Кожанова
Дарья Васенина
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Сегодня, 15 июня, прошло заседание оперштаба по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции по территории Саратовской области.

Глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова рассказала, что по итогам минувшей недели ситуация с ковидом остается стабильной:

- Но стоит заметить, что темпы снижения заболеваемости снизились и составили 2,5%. Для сравнения, в мае этот показатель составлял более пяти процентов.

Кожанова также отметила, что чаще всего инфицирование происходит в тесном семейном кругу, но сейчас наблюдается неутешительный рост заражений в транспорте и общественных местах. Это чиновники связывают с расслаблением саратовцев в вопросах ношения масок и соблюдения ограничительных мер. Чаще стали заражаться молодые жители региона (18-35 лет), работники промышленных предприятий, офисов, банков и учебных заведений.

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