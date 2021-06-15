Губернатор призвал саратовцев не ездить в отпуска

Сегодня, 15 июня, прошло заседание оперштаба по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции на территории Саратовской области. Губернатор Валерий Радаев призвал жителей региона провести летние отпуска дома.

- Необходимо внушать и то, что непривитым крайне рискованно куда-либо выезжать в отпуск. Ответственность за собственное здоровье и здоровье семьи должна стать для каждого побудительным мотивом обезопасить себя вакциной, - сказал Радаев.

Напомним, на заседании также поднимался вопрос повторного введения ограничений на массовые мероприятия в Саратовской области. С предложением выступила глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

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