Валерий Радаев назвал районы-двоечники по вакцинации от ковида

Идет заседание оперштаба по вопросам коронавируса

В эти минуты проходит заседание оперштаба по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции на территории Саратовской области. Губернатор Валерий Радаев рассказал о районах-двоечниках по вакцинации.

Глава региона отметил, что единственным препятствием, останавливающим темпы вакцинации на территории региона, является человеческий фактор:

- Надо всеми доступными способами добиться понимания со стороны граждан.

Хуже всего ситуация с вакцинацией обстоит в Марксовском, Ивантеевском и Красноармейском районах. Радаев дал указания главам этих районов:

- Вы обязаны непосредственно контактировать с населением. Начинайте рейды, подомовые обходы, вместе с главными врачами ЦРБ объясняйте людям всё по поводу прививки. Сами инициируйте прямой диалог с жителями. Других вариантов нет.

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