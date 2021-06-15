Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 июня 2021 16:29

Валерий Радаев назвал районы-двоечники по вакцинации от ковида

Низкий уровень вакцинации объяснили человеческим фактором
Дарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Идет заседание оперштаба по вопросам коронавируса

Идет заседание оперштаба по вопросам коронавируса

В эти минуты проходит заседание оперштаба по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции на территории Саратовской области. Губернатор Валерий Радаев рассказал о районах-двоечниках по вакцинации.

Глава региона отметил, что единственным препятствием, останавливающим темпы вакцинации на территории региона, является человеческий фактор:

- Надо всеми доступными способами добиться понимания со стороны граждан.

Хуже всего ситуация с вакцинацией обстоит в Марксовском, Ивантеевском и Красноармейском районах. Радаев дал указания главам этих районов:

- Вы обязаны непосредственно контактировать с населением. Начинайте рейды, подомовые обходы, вместе с главными врачами ЦРБ объясняйте людям всё по поводу прививки. Сами инициируйте прямой диалог с жителями. Других вариантов нет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.