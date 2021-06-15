Саратовский Роспотребнадзор: необходимо вернуть запрет на массовые мероприятия

В эти минуты проходит заседание оперштаба по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции на территории Саратовской области глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова предложила ужесточить ограничительные меры.

Кожанова рассказала, что сейчас наблюдается рост заболеваемости. Несоблюдение ограничительных мер и масочного режима, считает она, привело к необходимости вернуться к запрету массовых мероприятий на территории региона.

Напомним, за минувшие сутки в области зарегистрировано 111 новых случаев заболевания COVID-19.

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