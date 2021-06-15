С 1 июля саратовцы смогут получать пособия только на карту «Мир»

С 1 июля саратовцы, как и все россияне, смогут получать пособия и социальные выплаты только на карту «Мир».

Как сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве труда и социальной защиты, гражданам, которые получают выплаты на карты иностранных систем, нужно изменить реквизиты до указанной даты. Это связано с федеральным законом «О национальной платежной системе».

После изменения данным заявление нужно подать в соцзащиту.

Напомним, что обязательный перевод всех социальных выплат и пособий на национальную платежную систему «Мир» был запланирован еще год назад, но в связи с пандемией перенесен.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.