Проекты еврейской автономии Саратова и друзей Радищевского музея отмечены президентскими грантами

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Лучшими проектами саратовских НКО Фондом президентских грантов определены проекты еврейской автономии и общества друзей Радищевского музея. 11 июня были подведены итоги второго в 2021 году конкурса Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества. В Саратовской области 29 некоммерческих неправительственных организации получат гранты на общую сумму более 34 млн. рублей. Это 19 организаций зарегистрированы в областном центре, а также в муниципальных районах области: Аткарском, Балаковском, Вольском, Петровском, Энгельсском, Хвалынском.

Самый большой проходной балл (79,5) получил проект «ЭтноОтпуск на два дня: путешествуем вместе» Общественной организации «Местная еврейская национально-культурная автономия города Саратова». Он объединил в себе телепрограмму о внутреннем туризме в Саратовской области, сайт-этноэнциклопедию региона, а также мобильное приложение в помощь самостоятельным туристам.

Ранее этот проект уже получал поддержку Фонда президентских грантов.

Больше всего денег получил проект Общества друзей Радищевского музея «Дом-Лаборатория. Музей Павла Кузнецова как поле для художественного эксперимента». Он предполагает создание новой экспозиции в доме-музее художника Павла Кузнецова.

По сравнению с первой заявочной кампанией 2021 число поддержанных проектов увеличилось с 16 до 29, а общая сумма грантов с 26, 196 млн до 34,763 млн рублей.

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