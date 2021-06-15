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Общество15 июня 2021 14:25

Обманутые дольщики Саратова: суд не смягчил приговор Владимиру Беличу

Мужчина останется в колонии общего режима
Дарья Васенина
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Суд оставил без изменений приговор Владимиру Беличу

Суд оставил без изменений приговор Владимиру Беличу

Сегодня, 15 июня, областной суд оставил без изменений решение по делу саратовского бизнесмена Владимира Белича.

Как сообщили в пресс-службе суда, Белич и его адвокат обращались с просьбой заменить остаток срока на более мягкое наказание. В сентябре 2020 года его приговорили к 4,5 года в колонии общего режима.

Напомним, Белич был председателем ЖСК «Рубин» и «Оптимист-2000». Мужчину судили за мошенничество в особо крупном размере. От его действий пострадали 460 семей. Ущерб оценили в 590 миллионов рублей.

С марта 2007 года по август 2017-го бизнесмен собирал у дольщиков деньги на строительство двух многоквартирных домов в Кировском и Заводском районах Саратова. Квартиры так и не были сданы.

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