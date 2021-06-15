Обманутые дольщики Саратова: суд не смягчил приговор Владимиру Беличу

Суд оставил без изменений приговор Владимиру Беличу
Сегодня, 15 июня, областной суд оставил без изменений решение по делу саратовского бизнесмена Владимира Белича.
Как сообщили в пресс-службе суда, Белич и его адвокат обращались с просьбой заменить остаток срока на более мягкое наказание. В сентябре 2020 года его приговорили к 4,5 года в колонии общего режима.
Напомним, Белич был председателем ЖСК «Рубин» и «Оптимист-2000». Мужчину судили за мошенничество в особо крупном размере. От его действий пострадали 460 семей. Ущерб оценили в 590 миллионов рублей.
С марта 2007 года по август 2017-го бизнесмен собирал у дольщиков деньги на строительство двух многоквартирных домов в Кировском и Заводском районах Саратова. Квартиры так и не были сданы.
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