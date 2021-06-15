Жителям 12 улиц в трех районах Саратова до вечера отключили холодную воду

Сегодня, 15 июня, в трех районах Саратова отключили холодную воду. «Концессии водоснабжения — Саратов» уточнили адреса отключений.

В Кировском районе для ликвидации повреждений трубопровода на Наумовской, 31/37, примерно до 20:00 отключили воду жителям Курдюмской, Аптечной, 1-й Аптечной, Наумовской и Алексеевской.

В Ленинском районе ведутся работы на Лагерной, 23. Там также до 8 вечера не будет холодной воды у жителей Малой Елшанской, Учительской, Камской, Лагерной и Таганрогской.

А в центре города ведутся работы на Кузнечной, 25. Ориентировочно в 6 вечера воду дадут жителям Соборной (от Челюскинцев до Кузнечной по четной стороне) и Кузнечной (от Соборной до Некрасова на нечетной стороне).

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