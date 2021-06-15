Жительница Балакова не придала значения двум ударом ножа в живот и к утру скончалась

Следственные действия на месте преступления
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Балакове по решению суда взят под стражу 41-летний местный житель, который нанес смертельные удары ножом своей 40-летней сожительнице.
Драма развернулась в одной из комнат общежития на улице Красноармейская, где они распивали спиртное.
Как установили следователи Балаковского отдела регионального СУ СКР, в разговоре о необходимости трудоустройства на официальную работу мужчина сослался на то, что его документы сгорели в пожаре, и призвал сожительницу найти работу первой. Женщина не согласилась и это настолько разъярило мужчину, что он схватил нож и нанес ей два удара в живот.
- Выместив злобу, он успокоился. Должного значения причиненным ранениям ни злоумышленник, ни потерпевшая не придали. Позднее мужчина лег спать, а проснувшись утром обнаружил сожительницу лежащей в комнате на полу без признаков жизни. Он обратился к соседке, которая вызвала сотрудников полиции, — рассказали в СУ СКР по Саратовской области.
Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти стало проникающее колото-резаное ранение живота с повреждением внутренних органов. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, он уже признал вину.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.