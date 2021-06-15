Жительница Балакова не придала значения двум ударом ножа в живот и к утру скончалась

Следственные действия на месте преступления Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове по решению суда взят под стражу 41-летний местный житель, который нанес смертельные удары ножом своей 40-летней сожительнице.

Драма развернулась в одной из комнат общежития на улице Красноармейская, где они распивали спиртное.

Как установили следователи Балаковского отдела регионального СУ СКР, в разговоре о необходимости трудоустройства на официальную работу мужчина сослался на то, что его документы сгорели в пожаре, и призвал сожительницу найти работу первой. Женщина не согласилась и это настолько разъярило мужчину, что он схватил нож и нанес ей два удара в живот.

- Выместив злобу, он успокоился. Должного значения причиненным ранениям ни злоумышленник, ни потерпевшая не придали. Позднее мужчина лег спать, а проснувшись утром обнаружил сожительницу лежащей в комнате на полу без признаков жизни. Он обратился к соседке, которая вызвала сотрудников полиции, — рассказали в СУ СКР по Саратовской области.

Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти стало проникающее колото-резаное ранение живота с повреждением внутренних органов. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, он уже признал вину.

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