Обрушившийся балкон на здании Октябрьского суда в Саратове должны восстанавливать судьи

Здание Октябрьского суда является объектом культурного наследия Фото: Ольга Симонова

В региональном управлении по охране объектов культурного наследия подтвердили, что здание на Советской, 44, где утром 15 июня обрушилась часть балкона, является объектом культурного наследия. Разрушившиеся фрагменты должны восстанавливать собственники здания.

- Строение является объектом культурного наследия «Здание Крестьянского банка, кон. XIX – нач. ХХ вв.» (Саратов, ул. Советская, 44).

Управлением по охране объектов культурного наследия утвержден предмет охраны и границы территории памятника в 2018 году. Согласно документу, разрушившийся подбалконный кронштейн является предметом охраны, — прокомментировали в управлении.

Там также уточнили, что реставрационные работы должны быть в обязательном порядке согласованы с ними, а организация, которая приступит к ним. Должна иметь соответствующую лицензию Минкультуры РФ.

- Собственники строения обязаны заключить контракт на проведение обследования, изготовления проектной документации, а также на проведение самих реставрационных работ. В обязательном порядке все работы должны быть согласованы в управлении (Саратов, Мичурина, 86).

Отдельно отметим, что производство работ возможно только организацией, имеющей лицензию Минкультуры РФ, — сообщили КП-Саратов в Управление по охране объектов культурного наследия.

По данным «КП-Саратов», собственником здания является Управление Судебного департамента в Саратовской области.

Фрагменты балкона обвалились на тротуар. К счастью, никто не пострадал

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