Полиция проверяет факт избиения балаковца «сотрудниками уголовного розыска»

Вчера утром, 14 июня, в балаковском сообществе в соцсети разместили видео, на котором запечатлено избиение местного жителя.

На записи видно, как двое неизвестных избивают молодого человека, который тщетно пытается сопротивляться. Автор поста пишет, что нападавшие представились сотрудниками уголовного розыска Самарской области, показали удостоверения и в грубой форме посоветовали очевидцу уйти.

Автор видео пишет, что сообщил о произошедшем в полицию и не стал вмешиваться, опасаясь, что слова парней о том, что они являются сотрудниками органов, могут оказаться правдой.

В комментариях пишут, что узнали дом, возле которого произошло нападение. Балаковцы считают, что инцидент произошел возле общежития на проспекте Героев, 27 в 10-м микрорайоне.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Анастасия Захарова рассказала «КП-Саратов», что в полицию информации о произошедшем не поступало. По факту публикации видео ведется проверка.

А глава пресс-службы самарского ГУ МВД Сергей Гольдштейн от комментариев отказался, сославшись на то, что на записи не видны лица нападавших и их удостоверения.

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