В Саратове остановили легковушку с шестью овцами

В Саратове остановили автомобиль с овцами, которых перевозили с нарушениями.
- На улице Большая Горная ДПС остановила «Ладу» с прицепом, в которой везли шесть голов мелкого рогатого скота из Волгоградской в Челябинскую область, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора.
На животных не было ветеринарных сопроводительных документов.
Инспектор Россельхознадзора возбудил на перевозчика административное дело. Груз вернули в Волгоградскую область.
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