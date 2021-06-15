В Саратове остановили легковушку с шестью овцами

В Саратове остановили автомобиль с овцами, которых перевозили с нарушениями.

- На улице Большая Горная ДПС остановила «Ладу» с прицепом, в которой везли шесть голов мелкого рогатого скота из Волгоградской в Челябинскую область, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора.

На животных не было ветеринарных сопроводительных документов.

Инспектор Россельхознадзора возбудил на перевозчика административное дело. Груз вернули в Волгоградскую область.

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