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Происшествия15 июня 2021 12:01

На улице Азина в Саратове стена расселенного дома рухнула на проезжую часть

ЧП произошло в ходе разрушения здания экскаватором
Источник:kp.ru
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Дом на Азина обрушился в ходе демонтажа

Дом на Азина обрушился в ходе демонтажа

На улице Азина в Саратове в ходе работ по демонтажу расселенной многоэтажки часть здания обрушилась на автодорогу. ЧП спровоцировали работы экскаватора, разрушавшего дом.

Фото ЧП опубликовали в группе ВКонтакте «Заводской онлайн».

О пострадавших пока нет данных, кирпичи засыпали дорогу, машинам приходиться объезжать препятствие через трамвайные рельсы.

Упавшая стена также повредило большое дерево у края дороги и оно опасно накренилось.

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