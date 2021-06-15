Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 июня 2021 11:30

В Саратове начали производство москитных сеток, не пропускающих дым

Фильтр подходит для аллергиков
Ольга СимоноваОльга Симонова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фильтр, защищающий от дыма. Фото регионального Минпрома

Фильтр, защищающий от дыма. Фото регионального Минпрома

В Саратове начали производить трехслойный оконный фильтр «Оберег» с наномембраной.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве промышленности, эти москитные сетки защищают от аллергенов, мелкодисперсных частиц пыли, смога, выхлопных газов и даже от табачного дыма.

Напомним, ранее то же самое саратовское предприятие — ООО «Спинполимер» — разработало антибактериальный фильтрующий материал с наночастицами серебра, который использовался при создании бактерицидного респиратора U-SAFE в Санкт-Петербурге.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.