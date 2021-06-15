В Саратове начали производство москитных сеток, не пропускающих дым

Фильтр, защищающий от дыма. Фото регионального Минпрома

В Саратове начали производить трехслойный оконный фильтр «Оберег» с наномембраной.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве промышленности, эти москитные сетки защищают от аллергенов, мелкодисперсных частиц пыли, смога, выхлопных газов и даже от табачного дыма.

Напомним, ранее то же самое саратовское предприятие — ООО «Спинполимер» — разработало антибактериальный фильтрующий материал с наночастицами серебра, который использовался при создании бактерицидного респиратора U-SAFE в Санкт-Петербурге.

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