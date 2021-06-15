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Происшествия15 июня 2021 11:17

В Романовском районе женщина пришла к реке и наткнулась на утопленника

Тео мужчины провело в воде около суток
Источник:kp.ru
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Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователями Балашовского отдела СУ СКР по Саратовской области устанавливается личность мужчины, тело которого найдено в реке Карай в Романовском районе.

Страшную находку обнаружила жительница Романовки, которая утром 15 июня пришла на берег реки.

Она вызвала полицию, на место прибыли также сотрудники областной службы спасения, которые извлекли из воды тело мужчины.

По данным следователей, признаков насильственной смерти при внешнем осмотре на теле мужчины не обнаружено. По информации судмедэксперта, оно находилось в воде около суток. Судебно-медицинское исследование установит точную причину смерти.