Еще семь саратовцев не пережили коронавирус

Согласно информации сайта СтопКоронавирус.рф, за минувшие сутки в Саратовской области погибли семь ковидных больных.

Всего с начала пандемии в регионе от новой коронавирусной инфекции скончались 1 189 человек.

- Скончались от осложнений новой коронавирусной инфекции семь человек – четверо мужчин и три женщины в возрасте от 60 до 83 лет, — уточнили в пресс-службе регионального минздрава.

Напомним, за прошедший день в области зарегистрировано 111 новых случаев заболевания COVID-19, выписали 106 человек.

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