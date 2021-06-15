У здания Октябрьского суда в центре Саратова обвалился балкон

Обрушилась часть балкона Октябрьского райсуда. Фото из соцсети

В центре Саратова обвалилась часть балкона со здания Октябрьского районного суда.

ЧП случилось на улице Советская, между Чапаева и Вольской.

Об этом сообщил Rishat Sabirov в группе «Саратов Life» соцсети «ВКонтакте».

- Будьте осторожны, возможно обрушение балкончиков, — написал мужчина.

Судя по фото, место ЧП оградили сигнальной лентой.

Стоит отметить, что здание на Советской, 44 построено в 1910 году и является памятником архитектуры.

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