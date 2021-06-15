В новую саратовскую инфекционную больницу могут перевести больных из ковидных госпиталей

Через 2,5 месяца планируют сдать новую инфекционную больницу Фото: Дарья Васенина

Сегодня, 15 июня, глава регионального минздрава Олег Костин рассказал о ходе строительства новой саратовской инфекционной больницы. Напомним, сдать «инфекционку» в Елшанке планируют к 31 августа.

- Большие надежды на новую инфекционную больницу. Она уже почти закончена, идут отделочные работы, закупается оборудование, подбираются кадры. Делается всё возможное, чтобы её как можно быстрее ввести. Там будет возможность оказывать полноценную помощь, как в случае снижения заболеваемости — переведем туда из стационаров, так и в случае новой вспышки.

Напомним, сегодня же Олег Николаевич поделился ходом подготовки области к третьей волне коронавируса. По словам чиновника, всё необходимое в регионе есть.

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