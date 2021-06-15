На мониторинг заинтересованности туристов в Саратовской области тратят по миллиону в год

Сегодня, 15 июня, в саратовском Парке покорителей космоса на заседании комитета облдумы по спорту, туризму и делам молодежи рассказали, сколько регион тратит на исследование заинтересованности российских путешественников.

Председатель комитета Виктория Бородянская рассказала, что на мониторинг в год уходит около миллиона рублей. Цель мониторинга – понять, откуда туристы едут в регион и сколько времени тут проводят.

- Это необходимо, чтобы правильно формировать политику развития туризма, выстраивать программы. Надо знать, какие маршруты нужно усилить, в какие точки притяжения вложиться инфраструктурно», - прокомментировала Бородянская.

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