В Балакове из-за курильщика сгорел диван

Пожар в квартире потушили
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Балакове Саратовской области вчера утром, 14 июня, случился пожар.
- Сигнал о возгорании в однокомнатной квартире в пятиэтажном доме поступил в 06:55. На место выехали три пожарных расчета, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Площадь пожара составила 2 кв. м — горел диван. По предварительным данным, мебель загорелась из-за неосторожного курения.
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