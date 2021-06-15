В Балакове из-за курильщика сгорел диван

Пожар в квартире потушили Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Балакове Саратовской области вчера утром, 14 июня, случился пожар.

- Сигнал о возгорании в однокомнатной квартире в пятиэтажном доме поступил в 06:55. На место выехали три пожарных расчета, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Площадь пожара составила 2 кв. м — горел диван. По предварительным данным, мебель загорелась из-за неосторожного курения.

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