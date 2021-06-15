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Общество15 июня 2021 9:36

В Саратове стартовал самый массовый ЕГЭ по выбору

Обществознание в регионе решили сдавать 5,7 тысячи человек
Источник:kp.ru
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В Саратовской области 15 июня свыше 5,7 тыс. человек проверяют свои гуманитарные знания в рамках ЕГЭ. Сегодня сдают обществознание — самый массовый экзамен по выбору.

В региональном Минобразе сообщили, что сдача идет в 66 пунктах проведения экзаменов, на этот госэкзамен отведено 3 часа 55 минут.

Основной период ЕГЭ 2021 года стартовал 31 мая и продлится до 2 июля. Для участия в нем в Саратовской области зарегистрировано свыше 11 тысяч человек.

С полным расписанием проведения ЕГЭ можно ознакомиться по ссылке. Участникам госэкзаменов 2021 года предстоит сдать по своему выбору биологию, иностранные языки, информатику и ИКТ.