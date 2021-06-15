Жители Заводского и Ленинского районов до вечера остались без холодной воды

Сегодня, 15 июня, в двух районах Саратова отключили холодную воду.

Это связано с ремонтом трубопровода.

В Заводском районе авария произошла на Левина, 9, уточнили в «Концессиях водоснабжения — Саратов». Примерно до 20:00 воды не будет у жителей домов на Левина, 8 и Денисова, 7, 7а, 8.

А в Ленинском районе коммунальщики занимаются устранением повреждений на Московском шоссе, 35а/1. Также до 8 вечера подача холодной воды ограничена по следующим адресам: Московское шоссе – от 1-го Московского проезда до улицы Магистральная; 1, 2 и 3-й Московские проезды.

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