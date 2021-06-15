Назначен новый ответственный за уборку Саратова

Глава Саратова Михаил Исаев назначил директором МБУ «Спецавтохозяйство по уборке города» Андрея Каргина. Указ был подписан 7 июня.

Ранее Каргин возглавлял МУП «Физкультурно-спортивный комплекс», до этого — МКУ «Транспортное управление».

Предшественницей Каргина была Юлия Иванова. Сначала её перевели на должность главы «Дорстроя», сейчас она работает замдиректора МКУ «Транспортное управление».

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