Жительница Энгельса отдала мошенникам 8 тысяч рублей за шпица

Жительница Энгельса Саратовской области решила купить собаку и нашла в соцсети объявление о продаже шпица.

- Связавшись с продавцом, она перевела на его карту 8 тыс. рублей, но собаку так и не дождалась. Продавец перестал выходить на связь, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

После этого женщина пошла в полицию. Правоохранители просят граждан не делать предоплат незнакомцам при покупке товаров в интернете.

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