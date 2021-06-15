Саратовские выпускницы потратят на платья в среднем по 2 тысячи рублей

В этом году саратовские выпускницы потратят на платья в среднем по две тысячи рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты площадки для размещения объявлений «Авито» провели исследование рынка выпускных платьев. Оказалось, что в Саратове в среднем на наряд 11-классницы тратят 2 тыс. рублей.

Уже скоро по всей стране пройдут школьные выпускные. В сравнении с 2019 годом спрос на платья для выпускниц вырос на 25%, в Саратове — на 23%.

Аномальный рост аналитики «Авито» отметили в Кирове, там спрос вырос в два раза, в Тольятти и Иркутске — на 80%, Набережных Челнах — 69% и Ижевске — 68%.

По количеству запросов на платья для главного школьного торжества ожидаемо лидируют Москва и Санкт-Петербург. На них приходится 11 и 7% общероссийского спроса соответственно. Третье место по спросу занял Воронеж — 3%, четвертое место у Краснодара и Нижнего Новгорода — по 2%.

На «Авито» можно купить как новые платья, так и б/у, популярностью пользуется также прокат платьев. Средняя стоимость наряда — 2,5 тыс. рублей. За два года цена выросла на 25%. Самый большой ценник в Воронеже — 4 тыс., на втором месте Рязань — 3,2 тыс., в Москве за платье в среднем просят 3 тыс. Наиболее бюджетные варианты предлагают в Ижевске, Кирове и Челябинске — там платья стоят в районе 1 тыс. рублей.

Напомним, выпускные в Саратовской области в этом году пройдут 26 июня.

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