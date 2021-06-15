Легкоатлетка из Саратова установила рекорд России в беге

Мастер спорта России международного класса Галина Ранделина из Саратова установила на чемпионате страны по легкой атлетике рекорд.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, соревнования по легкой атлетике спорта лиц с интеллектуальными нарушениями проходят в Саранске. В чемпионате участвуют 198 спортсменов из 28 регионов. Саратовскую область представлял также кандидат в мастера спорта Дмитрий Бисеров.
В беге на дистанцию 400 метров Ранделина завоевала золото и установила рекорд России с результатом 1.00.72.
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