Легкоатлетка из Саратова установила рекорд России в беге

Мастер спорта России международного класса Галина Ранделина из Саратова установила на чемпионате страны по легкой атлетике рекорд.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, соревнования по легкой атлетике спорта лиц с интеллектуальными нарушениями проходят в Саранске. В чемпионате участвуют 198 спортсменов из 28 регионов. Саратовскую область представлял также кандидат в мастера спорта Дмитрий Бисеров.

В беге на дистанцию 400 метров Ранделина завоевала золото и установила рекорд России с результатом 1.00.72.

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