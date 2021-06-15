Коронавирус в Саратове, последние новости: число заболевших превысило количество выздоровевших

За минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб, в Саратовской области зарегистрированы 111 новых случаев заболевания COVID-19.

Общее количество заболевших составляет на сегодняшний день, 15 июня, 64 372 человека.

За день выписали 106 человек, всего — 61 426. Уже несколько дней количество заболевших превышает количество выздоровевших.

Распределение новых случаев по территории региона таково: Саратов — 39, Энгельсский район — 15, Балаковский — 11, Балашовский - семь, Аркадакский, Романовский, Турковский, Федоровский, Хвалынский — по три, Аткарский, Базарно-Карабулакский, Дергачевский, Духовницкий, Екатериновский, Ивантеевский, Красноармейский, Лысогорский, Марксовский, Самойловский — по два, Калининский, Новобурасский, Ровенский, Советский — по одному.

У 18 заболевших выявили пневмонию.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.