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Происшествия15 июня 2021 8:09

На Сокурском тракте иномарка влетела в «КамАЗ»

Пострадала пенсионерка
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В ДТП пострадала пассажирка иномарки

В ДТП пострадала пассажирка иномарки

Фото: ГИБДД по Саратову

В Ленинском районе Саратова вчера, 14 июня, случилось ДТП на Сокурском тракте.

- Напротив дома №20 в 17:30 42-летний водитель Geely Emgrand во время маневра нарушил правила и врезался в «КамАЗ», которым управлял 34-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

В ДТП пострадала 66-летняя пассажирка иномарки. Ее госпитализировали.

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