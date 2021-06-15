На Сокурском тракте иномарка влетела в «КамАЗ»

В ДТП пострадала пассажирка иномарки Фото: ГИБДД по Саратову

В Ленинском районе Саратова вчера, 14 июня, случилось ДТП на Сокурском тракте.

- Напротив дома №20 в 17:30 42-летний водитель Geely Emgrand во время маневра нарушил правила и врезался в «КамАЗ», которым управлял 34-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

В ДТП пострадала 66-летняя пассажирка иномарки. Ее госпитализировали.

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