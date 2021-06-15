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Общество15 июня 2021 7:23

В центре Саратова на две недели отключили горячую воду

Ориентировочный срок возврата воды — 29 июня, но это не точно
Источник:kp.ru
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Отключение воды до конца июня накрыло центр Саратова

Отключение воды до конца июня накрыло центр Саратова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 15 июня Саратовский филиал «Т Плюс» приостановил горячее водоснабжение домов по улицам Чапаева, Вольская, Шелковичная, Белоглинская, Радищева, Б. Садовая, 2-я Садовая Чернышевского и других. Полный список адресов размещен на сайте teplo.energy.

Это связано с проверкой на плотность и прочность тепломагистрали №3 от Саратовской ГРЭС. Испытания согласованы с администрацией города, управляющие организации были заранее уведомлены, сообщили в «Т Плюс»

Сроки возобновления горячего водоснабжения по конкретным адресам будут зависеть и от характера выявленных повреждений, и от скорости работы персонала коммунальных компаний. «Т Плюс» планирует завершить свои работы к 29 июня.