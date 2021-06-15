В центре Саратова на две недели отключили горячую воду

Отключение воды до конца июня накрыло центр Саратова Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 15 июня Саратовский филиал «Т Плюс» приостановил горячее водоснабжение домов по улицам Чапаева, Вольская, Шелковичная, Белоглинская, Радищева, Б. Садовая, 2-я Садовая Чернышевского и других. Полный список адресов размещен на сайте teplo.energy.

Это связано с проверкой на плотность и прочность тепломагистрали №3 от Саратовской ГРЭС. Испытания согласованы с администрацией города, управляющие организации были заранее уведомлены, сообщили в «Т Плюс»

Сроки возобновления горячего водоснабжения по конкретным адресам будут зависеть и от характера выявленных повреждений, и от скорости работы персонала коммунальных компаний. «Т Плюс» планирует завершить свои работы к 29 июня.