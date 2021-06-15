Саратов минуют дожди, в области ожидаются грозы

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, какая погода ждет жителей Саратова и области сегодня, 15 июня.

Днем в регионе ожидается переменная облачность. Местами обещают кратковременные дожди с грозами. Ветер веет с Юго-Запада со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, в порывах – до 15-20 м/с. Термометры покажут сегодня от 20 до 25 градусов выше нуля, в Левобережье местами будет жара – от 26 до 31.

Ночью ветер поутихнет до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться в промежутке от 14 до 19 градусов тепла. В остальном сохранятся дневные показатели.

В Саратове сейчас +18°С, пасмурно. К 9 утра воздух прогреется до +21°С, а днём обещают до +27°С. К ночи похолодает до +19°С. Небо прояснится к полудню, днем обещают кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, восточный – от 2 до 6 метров в секунду, порывы – до 13 м/с.

Напомним, вчера региональное МЧС предупреждало жителей региона о ливне с грозами.

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