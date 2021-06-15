В Балакове на улице закололи мужчину

Тело мужчины найдено на улице Шевченко Фото: СУ СКР по Саратовской области

В ночь на 14 июня в Балакове Саратовской области был найден труп 37-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело обнаружено около 02:20 возле дома №19 по улице Шевченко.

Причиной смерти, как установили судмедэксперты, стала колото-резаная рана груди, повреждение аорты.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Задержан 32-летний подозреваемый, решается вопрос о мере пресечения.

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