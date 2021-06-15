Смерть человека на улице Вокзальная в Балакове: найден подозреваемый

Мужчину задержали совместно следователи СК и балаковские полицейские Фото: СУ СКР по Саратовской области

Задержан подозреваемый в нападении на человека, чей труп был найден на улице Вокзальная в Балакове 13 июня.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, под подозрение попал 23-летний местный житель.

Напомним, тело 28-летнего мужчины было найдено около половины восьмого вечера в воскресенье неподалеку от дома №7а. У погибшего была травмирована голова, что и стало причиной смерти.

Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшего смерть человека. Установить личность подозреваемого удалось следователям СК совместно с полицией Балакова. Сейчас с задержанным проводятся следственные действия.

Тело было найдено на улице Вокзальная Фото: СУ СКР по Саратовской области

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