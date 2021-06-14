Восемь саратовцев пали в борьбе с коронавирусом

Ещё восемь жителей Саратовской области погибли от новой коронавирусной инфекции.

Согласно информации сайта СтопКоронавирус.РФ, всего в регионе от COVID-19 так и не смогли оправиться 1 182 человека.

Напомним, за минувшие сутки в области зарегистрировано 108 новых случаев заболевания ковидом.

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