Гроза и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду: жителей Саратовской области вновь ждет непогода

В Саратовской области сегодня, 14 июня, ожидает теплая погода с дождями и локальными ливнями.

- Местами пройдут грозы, возможен град. Ветер восточного направления усилится при грозе до 15–20 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Температура днем поднимется лишь до +19… +24 градусов.

В 2020 году 14 июня также были грозы и ливни.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.