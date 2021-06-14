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Общество14 июня 2021 5:40

Гроза и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду: жителей Саратовской области вновь ждет непогода

В ГУ МЧС также сообщили, что возможен град
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В Саратовской области сегодня, 14 июня, ожидает теплая погода с дождями и локальными ливнями.

- Местами пройдут грозы, возможен град. Ветер восточного направления усилится при грозе до 15–20 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Температура днем поднимется лишь до +19… +24 градусов.

В 2020 году 14 июня также были грозы и ливни.

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