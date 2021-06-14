Гроза и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду: жителей Саратовской области вновь ждет непогода

В Саратовской области сегодня, 14 июня, ожидает теплая погода с дождями и локальными ливнями.
- Местами пройдут грозы, возможен град. Ветер восточного направления усилится при грозе до 15–20 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Температура днем поднимется лишь до +19… +24 градусов.
В 2020 году 14 июня также были грозы и ливни.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.