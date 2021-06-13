В Саратове нашли клубничную свалку

Фото из группы «Говорит Саратов»

В центре Саратова очевидцы заметили десятки килограммов клубники, выброшенные под дерево.

Как рассказала Юлия Федина в группе «Говорит Саратов» в соцсети Facebook, такую картину люди наблюдали рядом с остановкой троллейбуса №2А на улице 53-й Стрелковой дивизии.

- Наша торговля — пусть лучше сгниет, но цену не опустим. P. S. бонусом антисанитария — мухи, осы, мошки, — сообщила автор поста.

Видимо, владельцы не продали ягоду и решили избавиться от нее таким образом, что привело к антисанитарии.

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