В Саратове нашли клубничную свалку

Фото из группы «Говорит Саратов»
В центре Саратова очевидцы заметили десятки килограммов клубники, выброшенные под дерево.
Как рассказала Юлия Федина в группе «Говорит Саратов» в соцсети Facebook, такую картину люди наблюдали рядом с остановкой троллейбуса №2А на улице 53-й Стрелковой дивизии.
- Наша торговля — пусть лучше сгниет, но цену не опустим. P. S. бонусом антисанитария — мухи, осы, мошки, — сообщила автор поста.
Видимо, владельцы не продали ягоду и решили избавиться от нее таким образом, что привело к антисанитарии.
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