В Саратове из горящей многоэтажки эвакуировали жильцов

В Саратове сегодня, 13 июня, случился пожар на улице Саловская, 5.

- В 16:31 поступил вызов о возгорании электрощитов в подъезде с третьего по девятый этажи. Из дома эвакуировали 30 человек, в том числе двоих детей, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Одного мужчину пришлось спасать, его с верхнего этажа достали при помощи спецустройства.

Пожар тушили 13 человек и три машины. Меньше чем через час он был ликвидирован. Пострадавших нет.

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