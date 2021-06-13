Жители Саратова пожаловались на вырванные с корнем деревья на Шелковичной

Вырванное дерево. Фото очевидца

На улице Шелковичная в Саратове с корнем вырвали деревья.

Как сообщили «КП-Саратов» читатели, инцидент произошел между домами №128 и 130.

Фото очевидца

Причины произошедшего неизвестны, но местные жители предполагают, что причина в сгнивших корнях.

Из-за произошедшего оказался поврежден бордюр и частично перекрыт проезд к дому №128.

Фото очевидца

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