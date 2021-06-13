На энгельсском пляже официально разрешили купаться

Фото Энгельсской администрации
В Энгельсе с 10 июня открылся купальный сезон.
Как сообщили «КП-Саратов» в районной администрации, местом для купания стал Энгельсский пляж благотворительного детского фонда «Парус» в районе улиц Берег Волги — Трудовая.
Фото Энгельсской администрации
Разрешение на открытие дали инспекторы ГИМС областного ГУ МЧС и Роспотребнадзор.
На пляже установили новые лавочки, раздевалки, душевые кабинки, дорожки. Есть спасатели и медики.
Фото Энгельсской администрации
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