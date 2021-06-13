В Саратовской области от коронавируса умерли пять женщин.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минздраве, скончавшимся было от 35 до 77 лет.

У самой молодой из них был ВИЧ. В20 — болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека, проявляющаяся в виде инфекционных и паразитарных болезней.

Всего на 13 июня от коронавируса умерли 1 174 человека.

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