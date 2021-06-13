В Вольске 20 пожарных тушили полыхающий дом

В Вольске Саратовской области сегодня ночью, 13 июня, полыхал четырехквартирный двухэтажный дом.

- Вызов о пожаре на улице Чернышевского поступил в 01:17. Горела кровля дома. Возгорание тушили 20 человек и пять единиц техники, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В 02:05 его ликвидировали. Площадь пожара составила 70 кв. м. Причина устанавливается.

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