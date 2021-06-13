В Саратовской области меняется расписание двух электричек

В Саратовской области с 14 июня меняется расписание двух электричек.

- Изменения произойдут в связи с началом курсирования сезонного поезда № 505/506 Саратов — Имеретинский Курорт и продлятся по 3 сентября, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Прив ЖД.

Теперь поезд № 6303 Карамыш — Тарханы будет отправляться по вторникам, средам, четвергам, воскресеньям со станции Карамыш в 04:32 (на 14 минут раньше) и прибывать на конечную станцию Тарханы в 9:04 (без изменений).

А поезд № 6047 Овражная — Тарханы будет отправляться по понедельникам, пятницам, субботам со станции Овражная в 03:41 (на 14 минут раньше) и прибывать на конечную в Тарханы в 08:04 (без изменений).

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