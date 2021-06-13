В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 110 человек

В Саратовской области за сутки 110 человек заболели коронавирусом. У 14 из них выявлена также пневмония.

Таким образом, на 13 июня зарегистрировано 64 153 случая COVID-19.

Выздоровели за сутки 119 человек, а всего — 61 221.

Больше всего новых случаев коронавируса в Саратове — 44, Энгельсском районе — 21, Балашовском — 7, Балаковском и Ртищевском — по 5.

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