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Общество13 июня 2021 8:44

В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 110 человек

Выздоровело чуть больше — 119
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В Саратовской области за сутки 110 человек заболели коронавирусом. У 14 из них выявлена также пневмония.

Таким образом, на 13 июня зарегистрировано 64 153 случая COVID-19.

Выздоровели за сутки 119 человек, а всего — 61 221.

Больше всего новых случаев коронавируса в Саратове — 44, Энгельсском районе — 21, Балашовском — 7, Балаковском и Ртищевском — по 5.

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