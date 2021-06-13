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Происшествия13 июня 2021 8:32

В Балаковском районе пастуха в поле убила молния

Он выгнал коров на пастбище, а позже его тело нашли родственники
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В поле пастуха убило молнией

В поле пастуха убило молнией

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балаковском районе вчера, 12 июня, погиб 54-летний пастух.

- По предварительным данным, утром 12 июня житель села Николаевка выгнал на пастбище крупный рогатый скот, но в обед домой не вернулся. Родственники отправились его искать и нашли труп, — сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете Саратовской области.

На теле были опалены волосы, на ногах — ожоги. Все свидетельствует о том, что его поразила молния. Причем утром в районе как раз шел дождь с грозой.

В рамках доследственной проверки назначена судмедэкспертиза.

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