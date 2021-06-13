Сегодня в Саратовской области снова будут ливни и грозы

В Саратовской области сегодня, 13 июня, ожидаются дожди, локально — ливни. Но погода будет жаркой.
- Прогнозируются грозы, днем возможен град, утром местами будет туман, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Температура днем поднимется до +25… +30 градусов. Во время дождя немного опустится до +20.
Ветер будет дуть с порывами до 17 м/с и до 20 м/с при грозе.
В 2020 году 13 июня было +27... +32, а в Саратове — +25... +27 градусов.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.