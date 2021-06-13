Сегодня в Саратовской области снова будут ливни и грозы

В Саратовской области сегодня, 13 июня, ожидаются дожди, локально — ливни. Но погода будет жаркой.

- Прогнозируются грозы, днем возможен град, утром местами будет туман, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Температура днем поднимется до +25… +30 градусов. Во время дождя немного опустится до +20.

Ветер будет дуть с порывами до 17 м/с и до 20 м/с при грозе.

В 2020 году 13 июня было +27... +32, а в Саратове — +25... +27 градусов.

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