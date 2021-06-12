В Саратове пассажирка автобуса пострадала в ДТП с «Грантой»

Авария на Соколовогорской Фото: ГИБДД по Саратову

В Волжском районе Саратова вчера, 11 июня, случилось ДТП.

- В 17:10 напротив Соколовогорской, 19 44-летний водитель «Лады Гранта» нарушил правила проезда и на перекрестке врезался в Mercedes, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.

В автобусе пострадала 73-летняя пассажирка. Ее с травмами госпитализировали.

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