В ЗАТО Светлый начали реконструировать стадион и школу искусств

В ЗАТО Светлый началась реконструкция стадиона и школы искусств.

Во время одной из поездок спикера Госдумы Вячеслава Володина к нему обратились местные жители и рассказали о запущенном состоянии объектов. Старое здание школы было аварийным, ученики и педагоги много лет занимались в различных иных зданиях.

Как сообщили сторонники Володина в группах в соцсетях, было принято решение провести реконструкцию пустующего здания, в котором разместят детскую школу искусств.

А стадион станет всепогодным, с новым забором, современными мачтами освещения, искусственным покрытием.

Работы закончатся ориентировочно к концу лета.

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