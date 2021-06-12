Николай Панков помог в уборке мусора у памятника Борцам революции в Балакове

Николай Панков поучаствовал в субботнике

Сегодня, 12 июня, в Балакове Саратовской области активисты «Единой России» вышли на субботник к памятнику Борцам революции.

В субботнике принял участие секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной думы Николай Панков.

Судьбой мемориала озаботились балаковцы. На одной из встреч они рассказали Николаю Панкову, что за памятником никто не следит, из-за чего он разрушается.

У памятника провели субботник

- Спасибо жителям, что всегда выступают за сохранение истории нашей страны. По-разному можно относится к событиям прошлых лет, но память нужно беречь, — подчеркнул Николай Панков.

К субботнику присоединились и местные жители. Площадку рядом с монументом расчистили от мусора и веток, установили новые бордюры и покрасили их.

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