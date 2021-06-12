В Саратовской области произошло два лесных пожара

В Саратовской области за прошедшие пять дней случилось два лесных пожара в Черкасском лесничестве в Вольском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, площадь возгорания составила 12,9 гектара.

Пожары тушили 18 человек и шесть единиц техники лесопожарных формирований. Дополнительно привлекались девять человек и три машины из иных организаций.

А всего с 7 по 11 июня в регионе зафиксировано восемь термоточек на площади 66 гектаров. Самая большая в Аткарском и Романовском районах — по 20 гектаров.

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