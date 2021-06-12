Вблизи Саратова мотоциклист на высокой скорости влетел под фуру

Мотоцикл влетел в попутную фуру Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Саратовском районе вчера, 11 июня, мотоциклист влетел под фуру.

- Авария случилась в 17:30 на 318-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград. 37-летний мужчина, управляя Kawasaki, на высокой скорости не стал соблюдать дистанцию до впереди движущейся фуры Scania и врезался в нее, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.

Байкера доставили в больницу. Врачи оказали ему помощь и отправили лечиться домой.

Фото: ГИБДД по Саратовской области

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