Еще 111 жителей Саратовской области заболели коронавирусом

В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 111 человек.

Всего на 12 июня им заразились 64 043 жителя региона.

Выздоровели за сутки 123 пациента, а всего — 61 102.

Больше всего новых случаев коронавируса выявлено в Саратове — 48, Энгельсском районе — 14, Балаковском и Марксовском — по 7.

У 80 человек из 111 выявлена к тому же пневмония.

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